عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا بهندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس، فتح التقديم في برامج الدراسات العليا خلال الترم الثاني 2024، مشيرة إلى أن أخر موعد للتقديم سيكون يوم 24 يناير الجاري طبقًا للشروط المعلنة.

txt

رابط مباشر.. قواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024

txt

تعرف على آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

المستندات المطلوبة للتقديم

وأضافت كلية الهندسة جامعة عين شمس، أن المستندات المطلوبة للتقديم عبارة عن أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو من أي معهد أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأصل شهادة الماجستير في العلوم الهندسية، موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام، صورة من البطاقة موضحًا بها جهة العمل.

وأشارت إلى أن من ضمن المستندات المطلوبة عدد 4 صور شخصية، وشهادة الميلاد مميكنة، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، لافتة إلى أن التقديم يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 صبحًا ويستمر حتى الـ12 ظهرًا.

وأوصى المؤتمر السنوي لزراعة الكلى والأعضاء والمناعة في دورته الثالثة بجامعة عين شمس، بضرورة متابعة المتبرعين وتشجيع كل مركز على وجود عيادة متابعة سنوية للمتبرعين، وأهمية التواصل مع استشاري المناعة لتوضيح الارتباك في نتائج بعض الاختبارات المناعية مما يتيح اتخاذ قرار الزرع و متابعة المرضى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأكد المؤتمر على ضرورة أن يعتمد المدير الطبي لفريق زراعة الكلي من خلال الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي والنقابة العامة للأطباء والعلاج  الحر، إضافة إلى خبرة جيدة في زراعة الكلي.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء اعتماد خاص بالتوافق النسيجي تحت مظلة GAHAR وتمثيل خبراء علم المناعة في زرع المناعة في هذه الأفرقة العاملة،  وشملت فعاليات الدعوة الجمعيات المهنية ووكالات الاعتماد الحكومية لوضع متطلبات لمديري برامج الزراعة تشمل التعليم والتدريب المناسب لزيادة الخبرة (مثل عدد الحالات المزروعة).

كلية الهندسة جامعة عين شمس برامج الدراسات العليا الترم الثاني 2024 المستندات المطلوبة للتقديم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

ما الذي يميز الجامعات الأهلية عن غيرها؟ خبير تعليم يجيب

خبير يقدم نصائح مهمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024| حدود القبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.. أبرز النصائح الهامة للطلاب قبل التقديم

جامعة المنصورة الجديدة تعلن عن حدود القبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

شاهد| لحظة إيداع يحيى عبدالهادي داخل القفص في قضية نشر أخبار كاذبة

قضاء وقدر أم تحدي؟!.. تفاصيل تعرض فادي خفاجة لحادث أثناء بث مباشر لـ تيك توك

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 في غزة

لأول مرة.. البرلمان الأوروبي يدعو رسميا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيلم رحلة 404.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ