فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا بهندسة عين شمس

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس، فتح التقديم في برامج الدراسات العليا خلال الترم الثاني 2024، مشيرة إلى أن أخر موعد للتقديم سيكون يوم 24 يناير الجاري طبقًا للشروط المعلنة.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأضافت كلية الهندسة جامعة عين شمس، أن المستندات المطلوبة للتقديم عبارة عن أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو من أي معهد أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأصل شهادة الماجستير في العلوم الهندسية، موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام، صورة من البطاقة موضحًا بها جهة العمل.

وأشارت إلى أن من ضمن المستندات المطلوبة عدد 4 صور شخصية، وشهادة الميلاد مميكنة، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، لافتة إلى أن التقديم يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 صبحًا ويستمر حتى الـ12 ظهرًا.

وأوصى المؤتمر السنوي لزراعة الكلى والأعضاء والمناعة في دورته الثالثة بجامعة عين شمس، بضرورة متابعة المتبرعين وتشجيع كل مركز على وجود عيادة متابعة سنوية للمتبرعين، وأهمية التواصل مع استشاري المناعة لتوضيح الارتباك في نتائج بعض الاختبارات المناعية مما يتيح اتخاذ قرار الزرع و متابعة المرضى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأكد المؤتمر على ضرورة أن يعتمد المدير الطبي لفريق زراعة الكلي من خلال الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي والنقابة العامة للأطباء والعلاج الحر، إضافة إلى خبرة جيدة في زراعة الكلي.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء اعتماد خاص بالتوافق النسيجي تحت مظلة GAHAR وتمثيل خبراء علم المناعة في زرع المناعة في هذه الأفرقة العاملة، وشملت فعاليات الدعوة الجمعيات المهنية ووكالات الاعتماد الحكومية لوضع متطلبات لمديري برامج الزراعة تشمل التعليم والتدريب المناسب لزيادة الخبرة (مثل عدد الحالات المزروعة).