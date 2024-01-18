محافظ أسيوط يوجه بالتعامل الفوري مع حالات التعدي على الأراضي وأملاك الدولة

وجه محافظ أسيوط عصام سعد بضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الخميس/ مع مسئوولي المتغيرات المكانية والزراعة بحضور رؤساء المراكز؛ لمناقشة جهود مواجهة التعديات والمتغيرات المكانية بالمراكز والتصدي للممارسات غير القانونية على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، تقارير المتغيرات المكانية لكل مركز على حده والإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الشأن، موجها بسرعة التعامل مع كافة المتغيرات والتعاون بين الجهات ذات الصلة في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.



وأوضح المحافظ أن ملف التعديات يحتاج إلى دقة في الرصد والتعامل السريع ثم الإجراء القانوني وتسليم المحاضر وتنفيذ الأحكام على المخالفين مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، مؤكداً أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تقاعس من أي مسؤول معنى بهذا الملف ..وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.



ووجه بضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام بين مسؤولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها.