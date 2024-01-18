عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يناقش أنشطة وبرامج الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خلال 2024

أشرف صبحي
أشرف صبحي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط الاتحاد خلال العام الحالي 2024.

وخلال الاجتماع،  وافقت دولة نيجيريا على استضافة دورة ألعاب FASU لعام 2024 في مدينة لاجوس، وذلك خلال الفترة من (٢٠-٢٩) سبتمبر 2024، وتم الاتفاق على طرح الجدول الزمني للبطولة الذي يتضمن تفاصيل جميع الألعاب والخطة المالية لإقامة البطولة بمجرد الانتهاء من إعداده.

كما تمت مناقشة جدول خطة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية لعام 2024، والذي يتضمن أنشطة الاتحاد ومواعيد الاجتماعات المقترحة، ومواعيد إقامة بطولة ألعاب الجامعات للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خلال هذا العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية إعداد تقرير مفصل يتضمن الجدول الزمني والمقترح المالي لخطة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خلال الفترة المقبلة، موجهاً بضرورة مناقشة مقترحات اللجان الفرعية المختلفة للاتحاد قبل الموافقة عليها، بهدف خدمة مصالح الاتحاد وتطوير الرياضة الجامعية في إفريقيا.

أشار "صبحي" إلي أن الاتحاد يهدف إلي تعزيز الرياضة الجامعية في إفريقيا وتطويرها، وتوفير بيئة ملائمة للشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والعمل على تحقيق هدف الاتحاد في تعزيز التعاون بين الجامعات الإفريقية وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب في القارة، من خلال تعاون وتكامل كافة الجهود المشتركة من قبل الدول الأعضاء واللجان الفرعية للاتحاد.

حضر الاجتماع نواب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى حضور الدكتور أحمد فاروق، مساعد رئيس الاتحاد الإفريقي.

ومن المتوقع أن تتم متابعة التطورات القادمة وتقديم التقارير المفصلة لضمان تنفيذ الخطط والأنشطة بنجاح وفقًا لرؤية الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

 

الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نيجيريا دورة ألعاب FASU لعام 2024 لاجوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا: الغرب يدرك أن «زيلينسكي» يخرج عن نطاق السيطرة وأصبح مضطربًا

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

شاهد| لحظة إيداع يحيى عبدالهادي داخل القفص في قضية نشر أخبار كاذبة

قضاء وقدر أم تحدي؟!.. تفاصيل تعرض فادي خفاجة لحادث أثناء بث مباشر لـ تيك توك

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيلم رحلة 404.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ