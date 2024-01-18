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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد حلقة "قائمة الأهداف".. الإعلامية ريهام الشيخ تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

صدى البلد

تمكنت الإعلامية ريهام الشيخ، مقدمة برنامج "ترينذز"، من تحقيق نجاح كبير بحلقتها الأخيرة المخصصة لمناقشة "قائمة الأهداف فى الحياة"، حيث استطاعت تسليط الضوء بنجاح على موضوع اجتماعى مهم ومفيد مجتمعيا، وهو طريقة تحقيق الأهداف والنجاح فى الحياة، من خلال استضافتها لاستشارى علم نفس الإيجابى حسام هيكل، والذى تحدث عن تحقيق الخطط فى السنة الجديدة، وقدم عدة إرشادات وطرقا مفيدة للمشاهدين لتحقيق أهدافهم التى يخططون لها سواء فى العمل أو الحياة الاجتماعية.

 

تحدثت الإعلامية ريهام الشيخ فى الحلقة التى حققت أعلى نسب مشاهدة، واحتلت الترند على مواقع التواصل، عن أهم الأخبار التى تصدرت الترند محليا وعالميا فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والرياضة، وتخللت الحلقة مقاطع من الأحداث وكأن الجمهور فى قلب الحدث.

تفاعل المشاهدون بشكل كبير مع المحتوى المقدم في الحلقة، حيث تم تداول مقتطفات ونصائح الحلقة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى، وانتشرت عبارات وهاشتاجات تشجع على تحقيق الأهداف وتحقيق النجاح، مما ساهم في تصدر الحلقة للترند واستحواذها على اهتمام جمهور القناة الأولى.

وتعد ريهام الشيخ واحدة من الإعلاميات اللاتى يتمتعن بشعبية كبيرة , ويعتبر برنامجها "ترينذز" واحدًا من أكثر البرامج المحبوبة والمتابعة على الساحة الإعلامية، حيث تتميز ريهام بقدرتها على اختيار الموضوعات الهادفة والتعامل معها بشكل مبتكر وقريب من الجمهور.

وعبرت الإعلامية ريهام الشيخ عن سعادتها بنجاح البرنامج وتصدر حلقاته التريندز مشيرة إلى أنها وفريق العمل يجتهدون بجدية لتقديم محتوى إعلامي ذو جودة عالية يلبي احتياجات المشاهدين في كل المجالات, وقد أسعدتنا ردود الفعل الرائعة التى تلقيناها عن الحلقة والتى تناولت الأهداف في الحياة وكيفية تحقيقها، حيث أعرب عدد من المشاهدين فى تعليقاتهم عن الإستفادة من الحلقة وأنها تمكنت من إلهام وتحفيز الجمهور وتعزيز الوعي بأهمية تحقيق الأهداف ومساعدتهم على النجاح والتطور الشخصي.

وأضافت ريهام الشيخ: نحرص فى حلقات “تريندز” على تقديم فقرات تناقش موضوعات ذات قيمة مضافة وتأثير إيجابي على الجمهور ونسلط الضوء على قضايا هامة وملهمة بطريقة مبتكرة وجذابة, ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور دائما.

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