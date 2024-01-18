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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

السعال
السعال

يعد السعال من المشكلات الصحية الشائعة خلال الشتاء حيث تنتشر نزلات برد والأنفلونزا، وتصيب الأطفال والكبار ولكن في بعض الاحيان 

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ويجب على الاشخاص الذين يعانون من مشكلة صحية مزمنة الاتصال بالطبيب فور استمرار السعال لأكثر من يوم أو يكن قوي

ووفقا لما جاء فى موقع كليفند كلينك نعرض لكم أعراض السعال الخطيرة التى تتوجب التحرك للمستشفى بسرعة 

 اتصل بالطبيب إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من السعال لا يختفي وهذه الأعراض:

الصفير (صوت عند الزفير).
حمى تزيد عن 101.5 فهرنهايت أو حمى تستمر لأكثر من يوم أو يومين.
قشعريرة.
البلغم (مخاط سميك)، وخاصة  ذو اللون الأصفر أو الأخضر أو ​​الدموي.


اذهب إلى غرفة الطوارئ أو اتصل بالرقم 911 إذا كنت تعاني من السعال وكنت:

تشعر وكأنك تختنق.
لا أستطيع التنفس بشكل جيد.
رؤية الكثير من الدم عند السعال.
تعاني من ألم شديد في الصدر.
 

السعال مرض مزمن أعراض السعال السعال القوي خطورة السعال

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