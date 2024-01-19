اعرف الفرق بين التليف والانسداد الرئوي

يخلط كثيرون بين مرض الانسداد الرئوي ومرض التليف الرئوي هو مجموعة من أمراض الرئة الخطيرة التي تؤثر على الجهاز التنفسي وتظهر علامات التليف الرئوي.

وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم الفرق بين التليف الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن.



التليف الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ليسا متماثلين ومع ذلك، فهي متشابهة في بعض النواحي.

يعد التليف الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن من أمراض الرئة التي تزداد سوءًا بمرور الوقت وكلتا الحالتين يمكن أن تجعل التنفس صعبا.

لكن هذه الحالات تؤثر على رئتيك بشكل مختلف:

التليف الرئوي: يصنف مقدمو الخدمة التليف الرئوي على أنه مرض رئوي خلالي . الأنسجة الخلالية هي الخلايا التي تشكل المسافة بين الأوعية الدموية والهياكل الأخرى داخل الرئتين. يؤدي التليف الرئوي إلى إتلاف هذه الخلايا. وهو مرض نادر.

مرض الانسداد الرئوي المزمن: مرض الانسداد الرئوي المزمن هو نوع أكثر شيوعا من أمراض الرئة. أمراض مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن هي أنواع من مرض الانسداد الرئوي المزمن. في مرض الانسداد الرئوي المزمن، تتضرر أنسجة الرئة، وتتدمر الحويصلات الهوائية، ويمكن أن تتهيج وتلتهب المسالك الهوائية (تتورم).