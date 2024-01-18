مواجهة نارية بين كوت ديفوار ونيجيريا| تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباريات اليوم

منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا يتواجهان مساء اليوم في قمة نارية على ملعب "الحسن واتارا" في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة كمتصدر للمجموعة بثلاث نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو، بينما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع غينيا الاستوائية.

تتطلع كوت ديفوار إلى حسم تأهلها لدور الـ16 بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى. يسعى المنتخب للفوز وتحقيق المركز الأول في المجموعة، وبالتالي تحسين موقفه في البطولة. بدوره، يسعى منتخب نيجيريا إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعه في الترتيب.

تقام المباراة في السابعة مساءً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 Max الرياضية. ويحذر مدرب كوت ديفوار من التهاون في مواجهة نيجيريا، مشددًا على أهمية عدم فقدان التركيز. من جهته، يؤكد مدرب نيجيريا أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل في المباراة السابقة ويتطلع لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة.