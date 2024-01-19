في 3 دقائق..سلسلة هونر Magic 6 تحقق مبيعات قياسية بـ104 ملايين دولار

طرحت هونر سلسلة Honor Magic 6، للبيع في الصين بشكل رسمي، وبمجرد طرحهما يوم الخميس الماضي، قوبلت تشكيلة الهواتف الرائدة باستجابة مذهلة في السوق مع بدء عملية البيع الأولى.

كشف منشور شاركته العلامة التجارية "هونر" عبر موقع ويبو الصيني، عن أن سلسلة Honor Magic 6، حققت مبيعات قياسية بعد طرحها مباشرة للبيع بالسوق الصيني.

سلسلة هونر Honor Magic 6 تحقق مبيعات قياسية

وفي بيان لها، أبلغت شركة هونر عن استجابة سوقية استثنائية لجهازي Magic 6 وMagic 6 Pro أثناء بيعهما الأولي على العديد من منصات التجارة الإلكترونية في الصين.

وشهدت الشركة نتيجة مذهلة، حيث حققت التشكيلة إيرادات تجاوزت 660 مليون يوان (104 مليون دولار) في أول حدث مبيعات لهذه الهواتف الذكية.

وفي غصون دقيقتين و35 ثانية فقط، حقق ثنائي Magic 6 هذه المبيعات القياسية، وتجاوز هذا الأداء غير المسبوق بشكل ملحوظ مبيعات اليوم بأكمله عبر جميع القنوات لإصدار الشركة السابق Honor Magic 5، التي ظهرت لأول مرة في مارس 2023.

Magic 6 Pro

وتختلف أسعار التكوينات المختلفة لسلسلة هونر Honor Magic 6 وهي كما يلي:

- يبلغ سعر متغير التخزين بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت حوالي 617 دولار (أي ما يعادل 19 آلاف جنيه مصري).

- يكلف خيار التخزين بسعة 16 جيجابايت رام + 256 جيجابايت حوالي 660 دولار (أي ما يعادل 20.389 جنيه مصري).

- يتوفر طراز التخزين الأعلى بسعة 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت بسعر 702 دولار (أي ما يعادل 21.686 جنيه مصري).

- بينما يبلغ سعر هاتف هونر Magic 6 Pro، بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.714 جنيه مصري).

- يتوفر خيار التخزين بسعة 16 جيجابايت رام + 256 جيجابايت مقابل سعر حوالي 870 دولار (أي ما يعادل 26.876 جنيه مصري).

- تبلغ تكلفة الطراز بسعة 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت، حوالي 983 دولار (أي ما يعادل 30.367 جنيه مصري).

وبحسبة بسيطة لتكلفة طرازي Honor Magic 6 و Magic 6 Pro، يبدو أن العلامة التجارية "هونر ربما تكون قد باعت بنجاح حوالي 120 ألف وحدة خلال عملية البيع الأولية.