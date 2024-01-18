أعمال إلجار وبروكوفيف وبيتهوفن بقيادة عباسي على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات حيث يقيم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمي سرور، فى الثامنة مساء بعد غد السبت علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مارش البهاء والظروف لـ إلجار، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الأول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن.

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

على الجانب الآخر يقام حفل لموسيقي الحجرة في الثامنة مساء الجمعة 19 يناير علي مسرح معهد الموسيقي العربية بمشاركة العازفين مني واصف (هارب ) ياسمين سامي ( فيولينة ) ومحمد احمد ( تشيللو ) .

يتضمن البرنامج مختارات من اعمال كبار المؤلفين الموسيقيين منها مقدمتان للفيولينة والتشيللو والهارب لـ ايبير ، تنويعات علي لحن موسي في مصر لـ باجانيني ، ليلة لـ شوبان ، چاز باند لـ تورنييه ، سوناتا الفيولينة والتشيللو لـ راڤيل ، رقصة صوفية لـ ساتي و5 مقطوعات للفيولينة والتشيللو والهارب لـ شوستاكوفيتش .