بالزي الصعيدي.. محمد عدوية يروج لأغنية رسالة واتساب

روج الفنان محمد عدوية لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "رسالة واتساب" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد وطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

قام عدوية بنشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مرتديًا ملابس صعيدية.

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبد الجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين ومسؤول إعلامي يارا أحمد.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان طرحه أغنية "قبطان سفينتي" عبر يوتيوب والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور نزولها، وأغنية "قبطان سفينتى" من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

وتقول كلمات الأغنية: "مية هوا أرض بور واقف مستني أنا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوة راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف".