البورصة تربح 106 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 106.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.886 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6%.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 26842.67 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 6334.94 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.15% ليغلق عند مستوى 9000.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 32742.37 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 6826.47 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 288.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.617 مليار ورقة منفذة على 910 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 321.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.267 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 9.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.18%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.