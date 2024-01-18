9 قطاعات رابحة بختام تعاملات البورصة المصرية اليوم

تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع وسط ارتفاع 9 قطاعات هي:

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.4% قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6% قطاع البنوك 1.1% قطاع الرعاية الصحية والأدوية 1.2% قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.6% قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 0.8% قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9% قطاع العقارات بنسبة 0.7% قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%

فيما تراجعت 6 قطاعات خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع وهي: مواد البناء بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.886 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 26842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11428 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9000 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6826 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة.