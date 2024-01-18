عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9 قطاعات رابحة بختام تعاملات البورصة المصرية اليوم

صدى البلد

تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع وسط ارتفاع 9 قطاعات هي:

  1. قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.4%
  2. قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6%
  3. قطاع البنوك 1.1%
  4. قطاع الرعاية الصحية والأدوية  1.2%
  5. قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.6%
  6. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 0.8%
  7. قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%
  8. قطاع العقارات بنسبة 0.7%
  9. قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%

فيما تراجعت 6 قطاعات خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع وهي: مواد البناء بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

اختتمت البورصة المصرية،  تعاملات اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.886 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 26842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11428 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9000 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6826 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

ترشيحاتنا

وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد يربط بئر العبد والعريش وطابا

أزمة القيد | بيان عاجل من الزمالك

إيران تؤكد ضرورة منع باكستان تأسيس قواعد لـ"الإرهابيين" على أراضيها

الخلافات مستمرة .. مؤتمر صحفي لـ نتيناهو بدون جالانت وجانتس

وزير النقل: التشغيل التجريبي للمونوريل يستمر 6 أشهر

ببلاش.. قنوات مجانية متاحة لـ مشاهدة مباراة مصر وغانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

فيديو

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ