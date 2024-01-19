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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024 : تبديل الوظيفة

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية…

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برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024

 على الرغم من المشاكل في علاقة الحب، فإن حياتك الشخصية ستكون جيدة اليوم، على الصعيد المهني أنت مشغول وصحتك ستكون جيدة، السيطرة على الإنفاق. 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 تتطلب المشاريع أفكارًا مبتكرة ويتوقع منك استكشاف بعض المشكلات المهمة وإصلاحها دون المساس بالإنتاجية، سيحتاج أولئك الجدد في الوظيفة إلى قضاء وقت إضافي في مكان العمل، في حالة رغبتك في تبديل الوظيفة، ضع الورقة جانبًا في الجزء الأول من اليوم وقم أيضًا بتحديث الملف الشخصي على بوابة الوظائف. 

برج الميزان اليوم عاطفيا 

تقدير النجاح والإنجازات في الحياة الشخصية والمهنية، يجب عليكما أيضًا الانخراط في المزيد من الأنشطة الرومانسية اليوم، خطط لقضاء إجازة في أو حتى رحلة ليلية طويلة. 

برج الميزان اليوم صحيا 

رطب نفسك وحافظ على وجبتك متوازنة، قم بتضمين القليل من كل شيء، البروتين الخالي من الدهون، والفواكه، والخضراوات.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

تأكد من أن لديك السيطرة الكاملة على النفقات، إنه أمر بالغ الأهمية لأن الإنفاق سيكون أعلى أيضًا اليوم مثل الدخل، سوف تأتي الثروة من مصادر متعددة وسوف تميل إلى الإنفاق على العناصر الفاخرة.

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