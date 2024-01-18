خلاف بين إسرائيل وأمريكا.. نتنياهو: نستطيع قول "لا" حتى لأفضل أصدقائنا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل لا لبس فيه عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، في أي سيناريو ما بعد الحرب، وفقا للتقارير الصادرة عن مناقشاته مع الولايات المتحدة.

في مؤتمر صحفي تم بثه، أوضح نتنياهو الهجوم الإسرائيلي المستمر، مشددًا على السعي لتحقيق نصر حاسم على حماس. وأكد أنه تم تدمير حوالي ثلثي أفواج حماس القتالية في غزة، موضحًا بالتفصيل نهجًا من مرحلتين يتضمن تفكيك الأطر القتالية المنظمة.

أعلن نتنياهو: "إننا نهاجم إيران، رأس الأفعى، التي تقف وراء هجمات حزب الله والحوثيين"، وربط الصراع الحالي بديناميكيات إقليمية أوسع.

على الرغم من اعترافه بأن النصر سيتطلب "أشهرا طويلة أخرى"، أكد نتنياهو مجددا تصميم إسرائيل الثابت على تحقيق أهدافها. وتشمل هذه الأهداف إعادة كافة الرهائن، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل. وشدد الزعيم الإسرائيلي على أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.