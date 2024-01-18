أوقاف بورسعيد تفتتح أول مسجد في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

افتتحت أوقاف بورسعيد أول مسجد في مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" من مسجد التوكيلات الملاحية ببورسعيد بحضور الشيخ جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد، وإمام المسجد الدكتور خالد سباع.

أوقاف بورسعيد تفتتح أول مسجد في مبادرة حصن طفلك بالقرآن

بدأت مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

لوحة شرف أئمة أوقاف قنا لعام 2023م

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، يسرنا أن ننشر لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف قنا لعام 2023م، وذلك على النحو التالي :

م - الاسم - المديرية - المقومات

1. الشيخ / حجازي محمد فارس محمد - قنا - دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م

2. الشيخ / محمد محمد محمد مسعود - قنا - قادة فكر - الدورة المتكاملة 2023م

3. الشيخ / أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - الدورة المتكاملة ــ الأصوات الذهبية 2023م

4. الشيخ / أحمد عبد الفتاح تايه أحمد - قنا - دورة قادة فكر2023م

5. الشيخ / حسن محمد حسن محمد عبد المنعم - قنا - دورة قادة فكر2023م

6. الشيخ / حسام الدين سعيد حسين خليل - قنا - دورة قادة فكر2023م

7. الشيخ / بهاء لقمان محمد توفيق - قنا - دورة قادة فكر2023م

8. الشيخ/ عبد الحميد أحمد نور سعيد - قنا - جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م

9. الشيخ / حسني السيد أحمد يوسف - قنا - مسابقة الأصوات الذهبية 2023م

10. الشيخ / ضاحي كمال الدين أمين

عبد النبي - قنا - مسابقة الأصوات الذهبية 2023م.