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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتلة

ارشيفي
ارشيفي

دوت صافرات الإنذار في الجولان السوري المحتل بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واجري جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية في الجولان المحتلة.

وبالامس؛ انطلقت أكثر من 8 صواريخ على الجولان السوري المحتل دون دوي صفارات الإنذار.


وأفاد المرصد السوري، في وقت سابق ، بأنه سمع دوي انفجارات قوية في محافظة حلب جراء قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت  وزارة الدفاع السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت ، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلة.

واستهدف العدوان بحسب بيان وزارة الدفاع السورية عدداً من النقاط في ريف دمشق،  وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية.

 

وحاول  العدوان الصهيوني استهداف عدد من النقاط التابعة للجيش العربي السوري في بلدة كناكر في ريف دمشق الجنوبي الغربي أو ما يعرف خلال المعارك في سورية بمنطقة مثلث الموت.

الجولان السوري المحتل صافرات الإنذار

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