الخارجية القطرية : لم نتأكد من وصول الأدوية للغزاويين

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري ان هناك احتمال كبير بأن الأدوية وصلت إلى الرهائن الإسرائيليين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية الي ان تأكيد وصول الأدوية صعب بسبب انقطاع الاتصالات في غزة.

وذكر الأنصاري أن الوضع الأمني بغزة ليس سهلا ويصعب إشراك الصليب الأحمر أو منظمة أخرى.



وأعلنت قطر ، امس الأربعاء، دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية وصلت إلى مدينة العريش المصرية تحملان 61 طناً من المساعدات، تتضمن أدوية، مقدمة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية، ومواد غذائية مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

وأشارت الوكالة القطرية إلى أن إجمالي عدد طائرات المساعدات ارتفع إلى 63 طائرة، بإجمالي 1958 طنًا من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات بعد نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.