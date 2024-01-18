أسماء مرشحي انتخابات الموسيقيين بالإسكندرية والشرقية وطنطا

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن أسماء المرشحين لمنصب وعضوية مجلس الإدارة في انتخابات فروع محافظات الشرقية والغربية والإسكندرية، وتبدأ الطعون يومى الأحد والإثنين 21 و22 يناير الجارى بمقر النقابة العامة.



جاءت أسماء مرشحى فرع الإسكندرية، على مقعد النقيب كل من عمرو محمد مرضي (علاء مرضي)، محمد السيد الطنطاوي (محمد المحلاوي)، أما مرشحين أعضاء مجلس الإدارة فجاء كالتالي: حمدي السيد محمد (حمدي سراج)، محمد جابر محمود (محمد جابر)، خالد عرفة علي، إبراهيم أحمد عبد الله (إبراهيم عبد الله)، خالد عبد الله فرج (خالد عبد الله)، هاني خميس محمد (هاني العلايلي)، أحمد محمد المصري، عادل أبو الحمد عبد الله (عادل شمس)، محمد جابر السيد (محمد جابر).

أما مرشحو فرع الشرقية فجاء على مقعد النقيب، خالد محمد بيومي، أما مرشحين أعضاء مجلس الإدارة فجاء كالتالي: أحمد صلاح صابر عبد الرازق، صباح عبد الجليل صباح، صالح محمد صالح، أحمد محمود أحمد (أحمد الفيومي)، وليد صابر ضيف الله (وليد صابر)، أيمن محمد عبد الصادق (أيمن نجم)، أحمد أحمد إبراهيم (أحمد الحجار)، أحمد فوزي أحمد، عزت علي شعبان (عزت علي).

أما مرشحو فرع طنطا فجاء على مقعد النقيب كل من، أشرف محمد سعيد الشهداوي (أشرف الشهداوي)، وأشرف عبد الحميد أحمد السعداوي (أشرف السعداوي)، أما مرشحو أعضاء مجلس الإدارة فجاء كالتالى: أسامة محمد جاد (أسامة جاد)، محمد محمود المحامي نواره (محمد نواره)، طارق يحي زكريا العواني (طارق العواني)، السيد محمد عز، مصطفي محمد الغرابلي، علي عبد الحليم علي (علي الشريعي)، مصطفي محمد رمزي، هاني فتحي السيد، محمد حسين فريد (محمد فريد)، يوسف سباق حسين.