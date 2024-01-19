تعرف على آخر موعد للتقدم لتمويل المشاريع البحثية من الوكالة الأمريكية للتنمية

كشفت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن الموعد النهائي لتقديم مقترحات البحث في الدورة الثانية من تمويل المشاريع البحثية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مؤكدة أنه آخر موعد هو 20 يناير 2024

تمويل المشروعات البحثية 2024

وأضافت كلية الهندسة جامعة عين شمس: يسعى مركز التميز في الطاقة إلى تمويل ستة مشاريع بحثية في مجال الطاقة لأعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، سيتم إجراء البحوث بالتعاون مع أساتذة جامعة ولاية أريزونا.

وأوضحت كلية الهندسة جامعة عين شمس، يجب أن يكون للمقترحات البحثية المشتركة خطط لتطوير نهج تحويلية متعددة التخصصات لحلول الطاقة التي سيكون لها تأثير كبير على قطاع الطاقة في مصر، جميع المقترحات مطلوبة لتشكيل شراكات وحشد الدعم من الصناعة وشركات المرافق والحكومة، أوالمجتمع المدني لدعم البحوث والأموال المطابقة وتوجيه المشروع. يمكن أن يكون الدعم في أشكال الدعم المالي، العيني، والمشاركة التقنية المباشرة للصناعة في المشروع.

أشارت كلية الهندسة جامعة عين شمس، الي انه يجب أن يكون لجميع المقترحات البحثية المشتركة عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة ولاية أريزونا (قائمة أعضاء هيئة التدريس في جامعة ولاية أريزونا ومجالات أبحاثهم) تم تعيينه كمحقق رئيسي مشارك. ستمول COE مشاريع بحثية ذات نطاقات وأحجام مختلفة. ستعتمد الميزانية الإجمالية على ترتيب أعضاء هيئة التدريس والمعدات والنفقات الأخرى.

وكانت قد افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري ورشة عمل تطوير وتحفيز النشر العلمى بالتعاون مع بنك المعرفة، تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العيد القومي للعلم عام 2014، حيث بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم.

حاضر بالورشة محمود داود مدير التدريب والتسويق لبنك المعرفة، ا. محمد صلاح مشرف علي الدوريات لبنك المعرفة ، رباب رشوان مسئول النشر وبحضور الدكتور الجوهري السعيد عطية منسق لجنه مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس ، الدكتورة هند اسعد و الدكتورة لمياء رضوان أعضاء اللجنة مكافأة النشر الدولي بالجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحررين المجلات الخاصة بجامعة عين شمس.

وأشارت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي أهمية بنك المعرفة للباحث لانه يعتبر أرشيف مكتبي من خلال الإنترنت ويوفر إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية والادوات للمعلمين والباحثين والطلاب ، كما يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم مصادراً غير محدودة ويمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي في مجال التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والإدارية.