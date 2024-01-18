خبير تعليم يكشف لـ “صدى البلد” أسباب وحلول ظاهرة الغش في الامتحانات

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية وأستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن ظاهرة الغش في الساحة التعليمية تعتبر أحد التحديات الكبيرة التي تمثل خطراً كبيراً يؤثر على النظام التعليمي ويهدد جهود التطوير التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مستوى التعليم.

أبعاد الغش في العملية التربوية

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن الغش ليس مجرد ممارسة غير أخلاقية بسيطة، بل يحمل آثارًا واسعة وعميقة، ويتنوع الغش بين الغش في الاختبارات والواجبات وصولاً إلى الغش في الأبحاث العلمية، ويؤدي هذا السلوك إلى فقدان النزاهة الأكاديمية ويقلل من قيمة التعلم الحقيقي والتقييم الفعال.

تأثير الغش على جهود التطوير التعليمي

وأضافت الخبيرة التربوية، أن جهود التطوير التعليمي التي تسعى إليها الحكومة المصرية تعتبر محاولة لترقية مستوى التعليم وتحفيز الطلاب على التفوق، ومع ذلك، يكون للغش تأثيرات ضارة على هذه الجهود، حيث يشوه النظام التعليمي ويقلل من جودته.

الحاجة إلى إيجاد حلول فعالة

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن للتصدي لهذه المشكلة، يجب تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الغش وتشديد الرقابة على العمليات الامتحانية، ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات التوعية بأخلاقيات البحث العلمي، وتبني طرق تقييم مبتكرة تعتمد على تقييم مستمر ومشاركة الطلاب في العملية التعليمية.

دور المؤسسات التعليمية

ولفتت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن المؤسسات التعليمية تأتي في مقدمة الجهات المسؤولة عن التصدي للغش، ولذلك يجب تعزيز قيم النزاهة والأخلاق في المدارس والجامعات، وتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الأكاديمية بشكل شفاف ونزيه.

التحفيز والعقوبات

ونوهت الدكتورة سامية خضر، بأن يمكن تحفيز الطلاب على الالتزام بالنزاهة الأكاديمية من خلال تقديم مكافآت للتفوق الأكاديمي والتحفيز للابتعاد عن الغش، وفي المقابل، يجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية.

وقالت الخبيرة التربوية، إن مكافحة ظاهرة الغش تتطلب جهداً مشتركاً من قبل المؤسسات التعليمية والحكومة والمجتمع بأسره، من خلال إرساء ثقافة قوية من النزاهة والتفوق الأكاديمي، لتحقيق تقدم حقيقي في تحسين جودة التعليم وتعزيز قيم التفوق والأخلاق في المجتمع.

دور الأسرة في مواجهة ظاهرة الغش

وأضافت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن الأسرة تلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الغش، وذلك من خلال:

التأكيد على أهمية الصدق والأمانة:

وذلك من خلال غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء منذ الصغر.

توضيح خطورة الغش:

وذلك من خلال شرح الآثار السلبية التي يسببها الغش على الفرد والمجتمع.

متابعة الأبناء في دراستهم:

وذلك من خلال توفير الدعم والتوجيه للأبناء في دراستهم.

دور المعلم في مواجهة ظاهرة الغش

وصرحت الخبيرة التربوية، بأن المعلم يلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الغش، وذلك من خلال:

الحرص على تطبيق العدالة في التعامل مع الطلاب:

وذلك من خلال عدم التمييز بين الطلاب، وعدم تفضيل الطلاب الذين يحصلون على درجات عالية نتيجة الغش.

تشجيع الطلاب على التعلم الحقيقي:

وذلك من خلال استخدام الأساليب التعليمية الحديثة التي تنشط التفكير والمشاركة، وتوفير فرص التعلم المستمر للطلاب.

عدم التسامح مع الغش:

وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الذين يرتكبون الغش.

دور المجتمع في مواجهة ظاهرة الغش

وأضافت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن المجتمع يلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الغش، وذلك من خلال:

نشر ثقافة عدم التسامح مع الغش:

وذلك من خلال التوعية بمخاطر الغش، والتأكيد على أهمية الصدق والأمانة.

دعم جهود المؤسسات التعليمية في مواجهة الغش:

وذلك من خلال الضغط على المؤسسات التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الغش.