عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يكشف لـ “صدى البلد” أسباب وحلول ظاهرة الغش في الامتحانات

أسباب وحلول ظاهرة
أسباب وحلول ظاهرة الغش في الامتحانات

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية وأستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن ظاهرة الغش في الساحة التعليمية تعتبر أحد التحديات الكبيرة التي تمثل خطراً كبيراً يؤثر على النظام التعليمي ويهدد جهود التطوير التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مستوى التعليم.

txt

فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا بهندسة عين شمس

txt

رابط مباشر.. قواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024

 

أبعاد الغش في العملية التربوية 

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن الغش ليس مجرد ممارسة غير أخلاقية بسيطة، بل يحمل آثارًا واسعة وعميقة، ويتنوع الغش بين الغش في الاختبارات والواجبات وصولاً إلى الغش في الأبحاث العلمية، ويؤدي هذا السلوك إلى فقدان النزاهة الأكاديمية ويقلل من قيمة التعلم الحقيقي والتقييم الفعال.

تأثير الغش على جهود التطوير التعليمي

وأضافت الخبيرة التربوية، أن جهود التطوير التعليمي التي تسعى إليها الحكومة المصرية تعتبر محاولة لترقية مستوى التعليم وتحفيز الطلاب على التفوق، ومع ذلك، يكون للغش تأثيرات ضارة على هذه الجهود، حيث يشوه النظام التعليمي ويقلل من جودته.

الحاجة إلى إيجاد حلول فعالة

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن للتصدي لهذه المشكلة، يجب تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الغش وتشديد الرقابة على العمليات الامتحانية، ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات التوعية بأخلاقيات البحث العلمي، وتبني طرق تقييم مبتكرة تعتمد على تقييم مستمر ومشاركة الطلاب في العملية التعليمية.

دور المؤسسات التعليمية

ولفتت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن المؤسسات التعليمية تأتي في مقدمة الجهات المسؤولة عن التصدي للغش، ولذلك يجب تعزيز قيم النزاهة والأخلاق في المدارس والجامعات، وتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الأكاديمية بشكل شفاف ونزيه.

التحفيز والعقوبات

ونوهت الدكتورة سامية خضر، بأن يمكن تحفيز الطلاب على الالتزام بالنزاهة الأكاديمية من خلال تقديم مكافآت للتفوق الأكاديمي والتحفيز للابتعاد عن الغش، وفي المقابل، يجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية.

وقالت الخبيرة التربوية، إن مكافحة ظاهرة الغش تتطلب جهداً مشتركاً من قبل المؤسسات التعليمية والحكومة والمجتمع بأسره، من خلال إرساء ثقافة قوية من النزاهة والتفوق الأكاديمي، لتحقيق تقدم حقيقي في تحسين جودة التعليم وتعزيز قيم التفوق والأخلاق في المجتمع.

دور الأسرة في مواجهة ظاهرة الغش

وأضافت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن الأسرة تلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الغش، وذلك من خلال:

التأكيد على أهمية الصدق والأمانة:

وذلك من خلال غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء منذ الصغر.

توضيح خطورة الغش:

وذلك من خلال شرح الآثار السلبية التي يسببها الغش على الفرد والمجتمع.

متابعة الأبناء في دراستهم:

وذلك من خلال توفير الدعم والتوجيه للأبناء في دراستهم.

دور المعلم في مواجهة ظاهرة الغش

وصرحت الخبيرة التربوية، بأن المعلم يلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الغش، وذلك من خلال:

الحرص على تطبيق العدالة في التعامل مع الطلاب:

وذلك من خلال عدم التمييز بين الطلاب، وعدم تفضيل الطلاب الذين يحصلون على درجات عالية نتيجة الغش.

تشجيع الطلاب على التعلم الحقيقي:

وذلك من خلال استخدام الأساليب التعليمية الحديثة التي تنشط التفكير والمشاركة، وتوفير فرص التعلم المستمر للطلاب.

عدم التسامح مع الغش:

وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الذين يرتكبون الغش.

دور المجتمع في مواجهة ظاهرة الغش

وأضافت أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة عين شمس، أن المجتمع يلعب دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الغش، وذلك من خلال:

نشر ثقافة عدم التسامح مع الغش:

وذلك من خلال التوعية بمخاطر الغش، والتأكيد على أهمية الصدق والأمانة.

دعم جهود المؤسسات التعليمية في مواجهة الغش:

وذلك من خلال الضغط على المؤسسات التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الغش.

ظاهرة الغش النظام التعليمي تحسين مستوى التعليم الغش Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

ما الذي يميز الجامعات الأهلية عن غيرها؟ خبير تعليم يجيب

خبير يقدم نصائح مهمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة

جامعة المنصورة الجديدة تعلن عن حدود القبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

تحولات التعليم في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية.. مؤتمر علمي بتربية حلوان

ترشيحاتنا

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين

رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الصحة: مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية

فضل شهر رجب .. ولماذا سمي بهذا الاسم

إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه لخدمة التنمية الزراعية بـ وسط وجنوب سيناء

أسعار الحديد الأن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيديو

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ