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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4000 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب..ومفاجأة في سعر الجرام عيار 21

صدى البلد

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة جنونية بالأمس سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4 آلاف جنيه على غير المتوقع، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب، كما أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3550 جنيه بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر أمس.

وشهد سعر الذهب اليوم صعودا ملحوظاً ليبدأ من نحو 3,550 جنيهًا للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3360 جنيهًا. خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4 آلاف جنيه على غير المتوقع، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب، كما أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو3550 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر أمس 18 يناير .

وشهد سعر الذهب اليوم صعوداملحوظاً ليبدأ من نحو 3,550 جنيهًا للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3360 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تراجعًا ملحوظًا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركاً  أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 28000 جنيهاُ للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وشهد  سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليًا، أمس 18 يناير 2024، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من  3550 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه الذهب 28 ألف جنيه.

سعر الذهب

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء ، فيما تراجع سعر الأوقية اليوم في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2016 دولارا بعد  2056 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

و تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3000 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصعد سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، هبوطا ليبدأ من نحو 28000 جنيه للشراء.

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

  • سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4000 جنيه.

  • سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3550 جنيه.

  • سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 3000 جنيها .

  • سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 2343 جنيها.

  • سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2000 جنيه.

  • سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1500 جنيه.

  • سعر الأونصة 2016 دولارا

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند شراء المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي لتبدأ من 2016 دولار بعد 2056 دولارا في بورصة نيويورك.

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