عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنفيذي مستشفى الناس: نستقبل 20 ألف مريض سنويا

مستشفى الناس
مستشفى الناس

أكد حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، أن مستشفى الناس لها دور مجتمعي كبير، مشيرا إلى أن مستشفى الناس تستقبل 20 ألف مريض سنويا وتوفر العلاج لهم، ويتم عمل تدخلات جراحية له، وقسطرة قلبية.

 

وقال حاتم الملا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن هناك قطاعا كبيرا من الشعب المصري يعلم الدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الناس، مؤكدا أن هناك بعض الكلام المرسل.

 

علاج أمراض القلب

وتابع المدير التنفيذي لمستشفى الناس، أنه قريبا سيكون هناك أكبر مركز تكامل لعلاج مرض السكر عن الأطفال، وعلاج أمراض القلب للأطفال.

مستشفى الناس تدخلات جراحية قسطرة قلبية الشعب المصري مرض السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

عصابة الأجانب .. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر القات

ترشيحاتنا

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

متحدث الري لصدى البلد: 4 بروتوكولات تعاون للاستفادة من أملاك الوزارة

نوليا مصطفى: زواج الرجل عدة مرات شرع ربنا

إصابة محمد صلاح.. غانا تنهي الشوط الأول بالتقدم على مصر بهدف قدوس

مرة أخرى.. إسقاط مسيرة مفخخة ثانية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

فيديو

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ