تنفيذي مستشفى الناس: نستقبل 20 ألف مريض سنويا

أكد حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، أن مستشفى الناس لها دور مجتمعي كبير، مشيرا إلى أن مستشفى الناس تستقبل 20 ألف مريض سنويا وتوفر العلاج لهم، ويتم عمل تدخلات جراحية له، وقسطرة قلبية.

وقال حاتم الملا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن هناك قطاعا كبيرا من الشعب المصري يعلم الدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الناس، مؤكدا أن هناك بعض الكلام المرسل.

علاج أمراض القلب

وتابع المدير التنفيذي لمستشفى الناس، أنه قريبا سيكون هناك أكبر مركز تكامل لعلاج مرض السكر عن الأطفال، وعلاج أمراض القلب للأطفال.