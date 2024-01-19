رضا عبدالعال : فيتوريا مدرب ضعيف جدًا واحنا بنشحت كورة

بعد تعادل مصر أمام غانا

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات تلفزيونية "فيتوريا مدرب ضعيف جدًا واحنا بنشحت كورة"

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة



ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.