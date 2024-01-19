خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد تعادل منتخب مصر أمام غانا

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا بعد الإداء الباهت الذي ظهر عليه منتخب مصر أمام غانا خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "‏رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم بين منتخب مصر وغانا ؟

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة



ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.