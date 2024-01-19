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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة مروعة تتلقاها سيدة في مبرد المياه بمنزلها .. لن تتوقع ماذا وجدت به

صدى البلد

مفاجأة مروعة تلقتها سيدة أسترالية قد جعلتها تدخل في مرحلة من الذهول ، وذلك تناولها لبعض الماء، فقد وجدت ثعبانًا أسود ضخم وذي بطن أحمر تدلى من موزع المياه والثلج في ثلاجتها.

وبحسب موقع "سبوتنيك"، فقد اكتشفت جيل أوريشت الثعبان، والذي يقدر طوله بحوالي 80 سم  وذلك في 13 يناير فبينما كان الحيوان الزاحف يحاول البحث عن بعض الراحة وذلك من الحرارة الحارقة، إلا أنه قد انتهى به الأمر ليظل عالقًا في موزع المياه.


و لحسن الحظ، فقد حافظت جيل على هدوئها وقد قام جيرانها بالاتصال بصياد ثعابين محترف ثد قام بسحب الثعبان بأمان وذلك دون أن يٌصاب أي شخص بالأذى.

ويعرف هذا النوع من الثعبان بأنه سام، إلا أنه من غير المعروف أنه عدواني ونادرًا ما يعض ما لم يتم القيام باستفزازه.

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