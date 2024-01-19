تعليق قوي من خالد الغندور بعد تعادل منتخب مصر أمام غانا

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "‏لازم نشيد ب٣ لاعبين عمر مرموش و مصطفي محمد وإمام عاشور لما لعب مكان النني بعد التغيير و طبعا تريزيجيه لصناعته الهدف الثاني و تسببه في الهدف الاول بعد الضغط علي لاعب غانا"

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.