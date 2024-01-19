هاني رمزي يطالب فيتوريا بإجراء هذه التغييرات في تشكيل منتخب مصر

طلب هاني رمزي لاعب الأهلي السابق ، من فيتوريا بإجراء 4 تعديلات علي تشكيل منتخب مصر في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر ببطولة أمم.

وقال هاني رمزي فى تصريحات تلفزيونية: ان التغييرات المطلوبة في التشكيل لمباراة الرأس الأخضر 4 لاعبين.

وواصل : في رأيي أحمد فتوح بدلاً من محمد حمدي، مروان عطية بدلاً من محمد النني، زيزو بدلاً من حمدي فتحي، مصطفى فتحي بدلاً من محمد صلاح.

وأشار : غياب التفاهم بين أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ولاعبي وسط الملعب سبب الاهتزاز الدفاعي للمنتخب في البطولة.

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2-2 في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية في المركز الثاني فيما يحصد منتخب غانا النقطة الأول في المركز الأخير.