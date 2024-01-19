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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتابع سير العمل بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في مستشفى الحميات

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل بمستشفى الحميات و الجهاز الهضمي و الكبد حيث كان في استقبالها الدكتورة أمل البرنس مديرة المستشفى.

واجتمعت الدكتورة غادة ندا مع مديرة المستشفى ورؤساء الأقسام والعاملين بالمستشفى حيث تم عرض الخدمات الفريدة التي تقدمها المستشفى لخدمة مرضى الكبد و مرضى HIV و الأمراض المعدية.

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وأوضح رئيس قسم العناية أن العناية تضم ٤٥ سرير عناية مركزة بالإضافة لعدد من غرف و أسرة العزل وأضاف رئيس قسم الأطفال أن القسم يضم ٣٤ سرير داخلي- ٦ غرف عزل و ١٢ سرير عناية مركزة أطفال و أضاف رئيس قسم الكلى ان القسم يضم ٥٣ ماكينة غسيل كلوي.

كما تضم المستشفى ٣ وحدات للأشعة (أشعة سينية و موجات فوق صوتية و أشعة مقطعية) و ٩ معامل و ٨ صيدليات داخلي و خارجي بالإضافة لتفعيل دور الصيدلة الكلينيكية بالمستشفى وكذلك عيادات خارجية تخصصية (حميات-HIV  - جهاز هضمي- أسنان- ذوي الهمم-العقر-علاج طبيعي)،كما تم مناقشة الإيجابيات والتحديات التي تواجه أقسام الطوارئ والمناظير و الجهاز الهضمي والسلامة والصحة المهنية و الجودة و مكافحة العدوى و الأسنان و العلاج الطبيعي والتمريض كما تتميز المستشفى بوجود مقر لتقديم الخدمات لذوي الهمم و الاكتشاف المبكر للإعاقات.

رافق سيادتها الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي والدكتورة هبة الخياري مدير ادارة المعامل والدكتورة نهى أحمد مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة والدكتور عمر بن الخطاب.

الاسكندرية الأمراض المعدية الرعاية الحرجة السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية الطب العلاجي

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