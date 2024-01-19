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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كيم كاردشيان تبرز ملامحها بمكياج جذاب |صور

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

شاركت الفنانة الامريكية كيم كاردشيان متابعيها بمجموعة من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام.

وبدت نجمة تلفزيون الواقع بإطلالة مثيرة، فهي دائما ما تميل للجرأة في أغلب الأوقات، مرتدية بدي كت عاري الكتفين والصدر، مصمم من قماش ناعم باللون اللبني. 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية الذي عكس سحر ملامحها بشكل جذاب مع لون الكشمير في الشفاه.

من هى كيم كاردشيان

ولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لـ كيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.

 

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IMG_٢٠٢٤٠١١٧_٢٣٤٤٢٣ - قص
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IMG_٢٠٢٤٠١١٧_٢٣٤٥١٠
IMG_٢٠٢٤٠١١٧_٢٣٤٤٢٣
IMG_٢٠٢٤٠١١٧_٢٣٤٤٢٣

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