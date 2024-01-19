ساق مكشوف.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها فى آخر ظهور

شاركت الفنانة شمس الكويتية بعض اللقطات من احدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت شمس الكويتية بإطلالة مثيرة، فإرتدت فستان ستان اسو اللون كشف عن ساقها؛ ليبرز نحافتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر رقيقة، رفعت الخصلات السوداء القصيرة إلى الخلف بشكل مرتب وناعم.

ووضعت شمس مكياجًا يتماشى مع اللوك ويعكس جمال ملامحها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، كما اختارت أحمر شفاه باللون الروز الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم عايزة بحر، الأسبوع الماضي علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقررت الفنانة شمس الكويتية طرح أغنية أنا عايزة بحر، بالوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف، متمنيةً أن تنال الغنوة على إعجاب جمهورها وجميع متابعيها بمصر والوطن العربي.

يشار إلى أن أغنية عايزة بحر، من ألحان وتوزيع أحمد عز، ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج Quanesty، وتوزيع شركة شبكة.

ومؤخرًا، طرحت شمس الكويتية أغنية يا متعلم، وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحيني.

جدير بالذكر أن شمس الكويتية هي فنانة درست بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها في عام 2001، وحمل اسم حبيب الورد، وحقق نجاحا كبيرًا وقت طرحه.