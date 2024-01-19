نجم الزمالك السابق: أداء محمد صلاح أمام غانا علامة استفهام

انتقد تامر عبدالحميد، نجم النادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال مباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال تامر عبدالحميد، في تصريحات "إن هناك علامات استفهام على أداء محمد صلاح والنني خلال لقاء غانا، وتحسن الأداء بعد خروجهما من المباراة في المقابل، فقد أدى عمر مرموش ومصطفى محمد مباراة رائعة.

وأكمل :" أتمنى إراحة محمد النني في لقاء كاب فيردي والدفع باللاعب مروان عطية للحفاظ على تماسك وسط الملعب بجانب الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي، كما أتمنى عدم الدفع باللاعب محمد صلاح حتى لاتتفاقم إصابته".