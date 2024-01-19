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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مثير لـ سيد عبد الحفيظ بعد التعادل أمام غانا

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، عن أفضل لاعبي منتخب مصر خلال مباراة غانا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "منتخب مصر ظهر بشكل مميز في الشوط الثاني وكان هو الأفضل "، مضيفًا: "حظوظنا مازالت قائمة في التأهل إلى دور ال16".

وأضاف: "كان هناك إصرار وعزيمة من اللاعبين في الشوط الثاني على تحقيق الفوز، لو لعبنا بهذا المستوى أمام الرأس الأخضر سنفوز بالمباراة".

وتابع: "إمام عاشور، قدم أداءً مميزًا وعجبني روح مصطفى محمد، فهو كان يلعب بروح كبيرة ويقاتل على كل كورة وتريزيجيه، غير شكل أداء المنتخب بعد نزوله وكان في كامل تركيزه".

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما امس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
 

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