تصريحات نارية من رضا عبد العال بعد تعادل منتخبي مصر وغانا

فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التعادل أمام غانا بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "روي فيتوريا يتحمل مسؤولية تعادل المنتخب الوطني أمام غانا، والإخفاق للمباراة الثانية على التوالي في بطولة أمم إفريقيا، والانتظار حتى المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

وواصل: هناك علامات استفهام كبيرة على تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم، وهو مدرب ضعيف فنيًا والمنتخي يقدم آداءً متواضعًا تحت قيادته.

وأضاف: مواجهة الرأس الأخضر صعبة للغاية فهو منتخب جيد ومنظم وقدم عرضًا رائعًا أمام غانا في الجولة الأولى وحقق فوزًا مستحقًا، وسيكون منافسًا صعبًا للمنتخب الوطني في المباراة القادمة.

