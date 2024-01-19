بعد أنباء توليها الحكم.. من هي ابنة زعيم كوريا الشمالية الغامضة؟

مصير كوريا الشمالية أصبح محل جدل كبير خاصة في ظل النظام قليل المعلومات الذي تتبعه كوريا الشمالية، لكن كشفت وكالة الاستخارات الورية الجنوبية تفاصيل جديدة عن الحاكم القادم لكوريا الشمالية.

من سيحكم كوريا الشمالية ؟

كيم جو إي، ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قد تكون خليفة والدها في الحكم، وفقًا لتقديرات وكالة الاستخبارات، وعلى الرغم من أن هناك قلة من المعلومات المتاحة عن كيم جو إي وعائلتها، إلا أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى أنها هي الابنة الكبرى لكيم جونغ أون وزوجته ري سول جو.

تفيد التقارير بأن زواج كيم جونج أون وري سول جو وقع في عام 2009، وأنجبا ابنهما في عام 2010، ومن المعروف أيضًا أن كيم جو إي ولدت بعد ذلك بعامين تقريبًا.

ظهرت كيم جو إي لأول مرة في العلن في عام 2013، خلال زيارة دينيس رودمان، نجم كرة السلة الأمريكي المتقاعد، لكوريا الشمالية، حيث أشار رودمان إلى أنه قابل وقضى وقتًا مع عائلة كيم جونغ أون، وأشار إلى أنه حمل ابنتهما وأطلق عليها اسم جو إي.

ابنة رئيس كورويا الشمالية

وعلى الرغم من هذه المعلومات القليلة، فإن وسائل الإعلام الكورية الشمالية تحتفظ بالكثير من السرية حول كيم جو إي، حيث لا تشير إلى اسمها أو سنها في تقاريرها.

وفودور تيرتسكيف، الباحث في سياسات كوريا الشمالية بجامعة كوكمين في سيول، يشير إلى أنه لا يوجد الكثير من المعلومات المتاحة عنها في العلن، ويعتقد أنها قد تكون في سن ما بين عشر سنوات أو أكثر.

ووفقًا لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، لم يتم تسجيل كيم جو إي في أي مدرسة في كوريا الشمالية، بل تتلقى تعليمها في المنزل في بيونغيانغ. ويبقى مستقبل كيم جو إي غامضًا، ومع ذلك، ترجح التقديرات الاستخباراتية أنها قد تكون الخيار الأكثر احتمالًا لتولي الحكم بعد والدها.

خليفة الحكم

وتشير التقارير إلى أنها تهوى ركوب الخيل والسباحة والتزلج على الثلج، وقد عبّر كيم جونغ أون عن سعادته بمهاراتها في ركوب الخيل. يُعتقد أن لديها أخًا أكبر منها وشقيقًا أو شقيقة أصغر منها، ولكنهما لم يظهرا للناس حتى الآن.

ظهرت كيم جو إي للمرة الأولى في العلن في نوفمبر2022، عندما حضرت تجارب صاروخية مع والدها. ومنذ ذلك الحين، ظهرت إلى جانبه في المناسبات العسكرية وغير العسكرية.

حضرت مع والدها إطلاق صاروخ هواسونغ 18 في ديسمبر، وإطلاق قمر التجسس الاصطناعي ماليغيونغ 1 في نوفمبر. يُعتقد أن القمر الاصطناعي يعطي كيم جونغ أون نظرة على البيت الأبيض.

في فبراير 2023، تم ذكر أن الحكومة الكورية الشمالية أمرت جميع الأشخاص الذين يحملون اسم "كيم جو إي" بتغيير أسمائهم، وهذا التصرف معروف في العائلة الحاكمة.

إذا تولت كيم جو إي الحكم بعد والدها، فستكون أول امرأة تقود كوريا الشمالية. منذ تأسيس البلاد في عام 1948، قاد زعماء ذكور من عائلة كيم.