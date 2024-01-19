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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أول تعليق من عمر مرموش بعد التعادل أمام غانا

عمر مرموش
عمر مرموش

علق عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، التعادل أمام غانا، مؤكدًا على أن هذه النتيجة مرضية فى ظل ظروف المباراة.

وقال عمر مرموش فى تصريحات تليفزيونية: "أعتذر للجماهير على عدم الفوز أمام غانا، حيث أن المنتخب يلعب دائما للفوز وهو ما سيتم العمل عليه خلال المباريات المقبلة".

وتابع مرموش: "اللاعبين نفذوا تعليمات المدير الفنى، ولكن لم يستطيعوا تحقيق الفوز، كما أن لاعبي منتخب مصر سيبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة".

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس،  على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

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