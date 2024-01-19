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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد مي عز الدين .. تعرف على أهم محطاتها الفنية

مي عز الدين
مي عز الدين

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين الذي ولدت اليوم 19 يناير .

بدأت حياتها الفنية عندما اكتشفت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، أخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم  محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.

والظهور الثاني لها كان في مسلسل أين قلبي، الذي لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ حيث أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فقامت بمكالمة مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة وأكدت أنها تعلمت الكثير من يسرا من خلال المشاركة معها.

مي عز الدين

وقامت بالعديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل دلع البنات ،حالة عشق ،آدم ،قضية صفية ،محمود المصري ،وعد ،خيط حرير والعديد من الأعمال الأخري .

مي عز الدين

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