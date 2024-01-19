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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة في الوادي الجديد

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة في مدينة الخارجة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالوادى الجديد والتفتيش الصيدلى، وفرع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بوزارة الصحة والسكان فى المنشآت الطبية الخاصة.

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وأشار محروس، إلى أن الحملة لم تسفر عن اى مخالفات في ظل إلتزام كافة المنشآت الطبية الخاصة بالقوانين والإشتراطات، مؤكدا على إستمرار حملات الرقابة بالأسواق المختلفة للكشف عن صلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

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