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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كان نفسى أتواجد فى عصرهم.. نانسي عجرم تتحدث عن حفلي بليغ والشرنوبي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أعربت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى حفل ألحان صلاح الشرنوبي والذى أقيم مساء أمس فى الرياض.

وأضافت نانسي عجرم فى المؤتمر الصحفي للحفل عقب انتهائه أنها تعتبر نفسها محظوظة لمشاركتها فى حفل ليلة بليغ حمدي نوفمبر الماضي، وألحان صلاح الشرنوبي أمس الخميس، مؤكدة على أنها من عشاق فن الزمن الجميل وكان نفسها التواجد فى عصرهم للعمل معهم.

وتابعت نانسي أن تقديم حفلات للموسيقيين الكبار أمر فى غاية الأهمية لمعرفة الجيل الجديد أعمال هؤلاء الكبار مشيرة أنها سعيدة بتقديم أعمالهم على المسرح.

 

حفل ألحان صلاح الشرنوبي 

وأقيم مساء أمس حفلا غنائيا بموسم الرياض وتحديدا على مسرح أبو بكر سالم بالرياض للاحتفال بألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي.
 

الحفل أحياه عدد كبير من نجوم الطرب وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة وأسماء لمنور ووائل جسار وكان مفاجأة الحفل المطرب جورج وسوف ومحمد الشرنوبي.
 

المطربة اللبنانية نانسي عجرم نانسي عجرم صلاح الشرنوبى

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