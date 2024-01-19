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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع 53.2 مليون جنيه خلال 5 أشهر على أساس سنوي

ارتفاع أرباح الإسكندرية
ارتفاع أرباح الإسكندرية للأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة  للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي أرباحها  بنسبة 96.9% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي 2023-2024.

وأوضحت أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح بلغ 108.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 54.94 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الخمسة أشهر لتسجل نحو 809.98 مليون جنيه، مقابل 628.24 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 83.51 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 42.52 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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43 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 4 أشهر

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أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع بمقدار 24.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 652.92 مليون جنيه، مقابل 464.41 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية 

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

الاسكندرية للأدوية القابضة للادوية وزارة قطاع الاعمال العام القطاع الخاص الأدوية

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