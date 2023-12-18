43 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 4 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 96.4%، خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري 2023 /2024.

كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 83.51 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 42.52 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 /2024 لتصل إلى 652.92 مليون جنيه، مقابل 464.41 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 59.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 34.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 487.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 342.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

مؤشرات سنوية

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.