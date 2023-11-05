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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع بمقدار 24.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر

ارتفاع أرباح الإسكندرية
ارتفاع أرباح الإسكندرية للأدوية- صورة أرشيفية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة  للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 71.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2022. 

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بلغت 59.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقارنة أرباح بلغت 34.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 487.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 342.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

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مؤشرات سنوية 

كانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأودية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

الاسكندرية للأدوية وزارة قطاع الاعمال العام الصناعات الكيماوية القابضة للادوية الأدوية

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