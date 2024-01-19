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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنظيم والإدارة: طرح 117 وظيفة جديدة خلال فبراير المقبل

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

صرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز يتابع سير عملية التقديم على الوظائف التي طرحها الجهاز وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، حيث طرح الجهاز منذ بدء يناير الجاري 7 مسابقات توظيف تضم 12455 وظيفة شاغرة، بدأ التقديم أول أمس 17 يناير في 4 مسابقات تضم 12338 وظيفة شاغرة، بينما يبدأ التقديم في 3 مسابقات أخرى على 117 وظيفة أخرى في أول فبراير القادم، مؤكدًا أن جميع المسابقات تم تخصيص 5% من وظائفها لذوي الإعاقة فقط حيث يتنافسون فيما بينهم عليها، ومن المقرر أن يطرح الجهاز عدة مسابقات جديدة خلال الشهر الحالي والمقبل.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الجهاز يكفل لجميع المتقدمين فرص متكافئة في الحصول على خدماته، كما قام بحوكمة منظومة المسابقات المركزية التي تضم بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، حتى يؤمن حق المواطنين في حصول الأكفأ على الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة، كما يضمن حق المواطنين في تكافؤ الفرص في ظروف التقديم حيث يعلن للجميع وقت فتح وغلق باب التقديم ويمكن لأي مواطن التقديم من مكانه وباستخدام أي هاتف محمول، على خلاف الماضي حينما كان يتطلب التقديم عناء الانتقال والتقديم الورقي.. مشددًا أنه في الوقت نفسه يؤمن حق الدولة في اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك في سبيلها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن كفاءة العنصر البشري مقدم الخدمة تنعكس بالتأكيد على جودة الخدمة.


وأشار المصدر إلى أن المسابقات التي بدأ التقديم فيها هي، مسابقة شغل عدد 11,114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، ومسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، منهم عدد 19 في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء و20 في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة.


وأضاف أن المسابقات تشمل مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين عدد(243) في وظيفة معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبير هندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مسابقة أخرى لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب).
 

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