عبدالمنعم السيد: التصنيف الائتماني يرتفع والفائض الأولي يتجاوز 600 مليار جنيه

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B يمثل علامة ثقة واضحة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويعد مؤشرًا مطمئنًا للمستثمرين، كما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي نتيجة تراجع أسعار الفائدة على الديون السيادية.

فائض أولي بالموازنة العامة

وخلال لقائه ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أوضح السيد أن مصر تحقق فائضًا أوليًا بالموازنة بنسبة 3.6%، أي ما يعادل نحو 629 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4% خلال الفترة المقبلة، ليقترب من 700 - 750 مليار جنيه.

الإيرادات تغطي النفقات العامة

وأشار إلى أن إيرادات الدولة أصبحت تغطي كافة النفقات العامة باستثناء خدمة الدين وأقساطه، وهو ما يعكس التقدم نحو الاستدامة المالية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لضمان القدرة على الوفاء بكافة الالتزامات مستقبلاً.

تراجع العجز وتقلص الدين العام

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد أن نسبة العجز في الموازنة انخفضت إلى 8.2%، مع توقعات بتراجعها إلى 7.3% العام المقبل. كما انخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي من 90% إلى 82.5%، وتسعى الدولة لخفضه إلى 75% خلال ثلاث سنوات، ضمن خطة وطنية لضبط المؤشرات المالية.

انخفاض البطالة والتضخم

أوضح السيد أن معدل البطالة وصل إلى 6.6% رغم دخول نحو مليون مواطن جديد لسوق العمل سنويًا، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا على تنمية فرص التشغيل. كما أشار إلى تراجع معدل التضخم الذي تجاوز 35% في ذروة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الانخفاض الأخير يعكس تعافي الاقتصاد من تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.