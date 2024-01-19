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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي : الدور المصري الكبير لدعم القضية الفلسطينية مجنن أعداء مصر

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي "إن الدور المصري مجنن اعداء مصر"فمصر ليس من جديد عليها ان تقدم المساعدات الإنسانية والاغاثية لجميع الشعوب و موقفها امام قطاع غزة يشهد به العالم، فعندما صرح الرئيس السيسي ان عملية تهجير الفلسطينيين خط احمر بدأت جميع الدول حل القضية الفلسطينية.

مصر لم ولن تغلق معبر رفح منذ اليوم الأول للحرب

أوضحت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، ومصر تقدم المساعدات الإنسانية والاغاثية لغزة عن طريق معبر رفح منذ اليوم الاول ولبس كما يدعي أعداء مصر أن معبر رفح مغلق من قبل مصر، والاغاثات التي تقدمها مصر يساعد في الصمود البطولي الفلسطيني في غزة.


وتابعت: مصر قدمت المساعدات الإنسانية بنسبة ٨٠% للاشقاء في فلسطين، فالمرتزقة تخدم العدو على حساب العالم ولكن مصر موقفها واضح و بين،  فمصر دائما تقف مع الحق دائما.

غزة مصر المساعدات الانسانية حل القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينين معبر رفح الصمود البطولي الفلسطيني

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