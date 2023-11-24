هنية: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، اليوم الجمعة، رفض تهجير الفلسطينين من أراضيهم قسراً خاصة إلى الأردن ومصر وهذا كان حاسماً في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال هنية إن حركة المقاومة خاضت برعاية الأشقاء في مصر وقطر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن.

وأعرب هنية عن شكره لمصر وقطر، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعب فلسطين من تحقيق تطلعاته.



وأكد إسماعيل هنية على الالتزام بالهدنة وتبادل الأسرى طالما إسرائيل ملتزمة، مضيفاً أن ضحايا الحرب في غزة هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.



وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إلى أن تنازل الاحتلال عند شروط فلسطين أمام المقاومة الباسلة ووافق على شروط الهدنة، لافتاً إلى أنه تم إدارة المفاوضات بحرص على وقف المجازر والا يفرض العدو أجندته والهروب من تبادل الأسرى.



وجدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية تأكيده على التزام المقاومة بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزمت إسرائيل به، مضيفاً أن حماس لن تغادر مواقعها خلال وأثناء وبعد المعركة ونؤكد تمسكنا بوحدة الأرض والمصير.



وختم هنية مشيداً ببطولات شعب فلسطين الشقيقة في الضفة بمواجهة المستوطنين.