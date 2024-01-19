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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وجهت بتبني الصندوق السيادي له.. وزيرة التخطيط تستقبل الطفل الحائز على بطولة العالم في المسائل الحسابية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أسرة الطفل مارك نادر الحاصل على المركز الأول على مستوي العالم في علوم الرياضيات والمسائل الحسابية والتي تنظمها مؤسسة يوسى ماس العالمية واستضافتها دولة ماليزيا.

وخلال اللقاء بمارك وأسرته أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على دعم المواهب والاستثمار في القدرات البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية لمصر، 

وشددت على ضرورة الاهتمام بالأطفال أصحاب القدرات الخاصة أمثال مارك وأخوته الذين حققوا مراكز متقدمة في نفس المجال على مستوى العالم وهم مازالوا في مرحلة الطفولة،

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كما أشادت بوالدة مارك وقدرتها على تحمل المسؤلية وتطوير أبناءها رغم سفر زوجها للعمل بالخارج. وتواصلت وزيرة التخطيط تليفونيا بوالد مارك وأشادت بتشجيعه لابنه على الدخول في مسابقات عالمية.

صندوق مصر السيادي الفرعي للتعليم 

وخلال اللقاء وجهت وزيرة التخطيط بتبني صندوق مصر السيادي الفرعي للتعليم لمارك وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير قدراته في مجال الرياضيات والبحث عن منحة مناسبة لامكانياته، كما أهدته وزيرة التخطيط جهاز كمبيوتر لمساعدته في الإعداد للمسابقة القادمة في الهند لضمان استمرار تفوقه عالميا.
 

التخطيط التنمية الاقتصادية صندوق مصر السيادي يوسى ماس العالمية ماليزيا

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