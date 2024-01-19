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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرو في حادثي تصادم بمركزي ملوي والعدوة بالمنيا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ تم نقل المصابين للمستشفي وتحرر محضران بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الاجهزة الامنيه بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم بطريق مصرف المحيط بمركز العدوة بسبب السرعة الزائدة.


وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين تصادم سيارة ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة وتسبب الحادث في وفاة كل من «ك.م 22 سنة عامل» «ع.ع 21 سنة عامل» مقيمين بإحدى قري مركز مغاغة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة تمناية وتروسيكل أعلي كوبري النيل بمركز ملوي، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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