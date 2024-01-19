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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحدثت معه أمس.. أول تعليق من كلوب على إصابة محمد صلاح

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الجمعة، إن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد مدى إصابة النجم محمد صلاح بعد خروجه اضطراريا بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ليدق ناقوس الخطر في الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج صلاح، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هذا الموسم، في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول في تعادل مصر 2-2 مع غانا في كأس الأمم الأفريقية مساء أمس الخميس.

وأبلغ كلوب الصحفيين اليوم الجمعة "لا نعرف شيئا بهذا الشأن. تحدثت إليه الليلة الماضية للاطمئنان على حالته. سيخضع لمزيد من الفحوصات وبعدها سنعرف المزيد".

وقال "في تلك اللحظة كان مصدوما ولم يحدد سبب هذا الألم الحاد. تتعرض لمثل هذه الإصابات في العضلات الخلفية بطريقة مختلفة. شعر بالألم ونعرف أن مو نادرا ما يخرج من الملعب أو يطلب الخروج، لذا فبالتأكيد هناك خطب ما، لكن لا تتوافر لدي مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

 

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