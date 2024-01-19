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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات الصعيد في بشتيل

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدداً من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وامبابة والعجوزة للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري. 

وتفقد المحافظ اعمال رفع كفاءة ارصفة المشاة والرصف بالانترلوك لعدداً من شوارع حي العجوزة مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ومراجعة الخامات المستخدمة للتأكد من جودتها لضمان عوامل الاستدامة . 


واطلع المحافظ على اعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة .
 

وتابع المحافظ نسب اعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها موجها رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال والتنسيق مع ملاك العقارات بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة في تحسين الحالة العامة للعقار . 
وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير اسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار والتي تضم انشاء ارصفة للمشاة و طلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء . 


وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد بذلك القطاع وعدم السماح بوجود اي مخلفات . 
رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامي رئيس حي العجوزة واشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.

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