زيارة إلى الشرقية وتفقد معرض أيادي مصر| الحصاد الأسبوعي لـ«التنمية المحلية»

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 70 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 13 حتى 19 يناير الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 13 يناير*

نظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات والذي يتضمن 5 دورات تدريبية وهي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ويستفيد من تلك الدورات 157 متدربَا من جميع المحافظات.

كما قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة إلي محافظة الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي بلبيس والزقازيق وتتضمن فعاليات الزيارة الآتي:

- افتتاح المدفن الصحي الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، والمُقام على مساحة 45 فدان، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.

- تفقد معرض (أيادي مصر) للحرف اليدوية والتراثية والذي تقيمه إدارة السياحة بالديوان العام بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصة أيادي مصر بالمحافظة.

- تفقد أعمال التطوير التي شهدتها منطقة تل بسطة التي تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة ضمن 25 نقطة أخرى بمختلف محافظات الجمهورية.

- تفقد أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

- افتتاح مشروع إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

- افتتاح مشروع إنشاء نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق.

- تفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري انشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة

*الأحد 14 يناير*

وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية، وذلك في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين وزارة التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة.

كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي لمحافظة البحر الأحمر لعدد ٢ مدفن صحي آمن بمدينتي مرسي علم والغردقة، و التسليم الابتدائي للمدفن الصحي لمدينة سفاجا وذلك بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات بحوالي ١١٤ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

*الاثنين 15 يناير*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الجلسة الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة/مرفق البيئة العالمية بالقاهرة في المرحلة العملية السابعة (2022-2026)، وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و أليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التسيير الوطنية للبرنامج وعدد من ممثلي المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات.

*الثلاثاء 16 يناير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استضافت الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وعدد من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والري والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيري عموم، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.

كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية والاستعدادات للموجة ٢٢ لإزالة التعديات علي الأراضي.

*الاربعاء 17 يناير*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في مراسم توقيع الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل والدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة الغربية وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بما يمتلكه من اصول وكذا طرح احتياجات المحافظة من توفير وسائل مواصلات امنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في محافظة الغربية لرفع دعم المرفق عن كاهل المحافظة وتدبير ايرادات.

كما استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث مستجدات الموقف التنفيذي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع وفد رفيع المستوي من البنك الدولي يضم / زيشان كريم، كبير اخصائيين الحضر، و فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة في مكتب القاهرة و/ هارش جويال، كبير أخصائي المياه ورئيس فريق العمل؛ وعدد من الخبراء البنك الدولي ومسئولي وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية علي تعزيز قدرات المدن المصرية علي الصمود والمرونة.

واحتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 157 متدربًا من جميع المحافظات، ويتضمن 5 دورات تدريبية هي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع الحكومة الاسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج خاصة مشروعات القطاع الخاص والعمل على حل أية مشكلات.



*الخميس 18 يناير*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعا مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض المحافظة ، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية.

كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والنقل ومحافظة مطروح، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة في قطاع النقل والطرق وعلى رأسها القطار الكهربائى السريع لفتح شرايين ومحاور جديدة للتنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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